Tanıtıma Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Haralambus Pruntzos, LTB, AB ve UNDP’den yetkililer, projenin mimarları ve yürütücüleri hazır bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı uzun zamandan beri hayalleri olan bir projeyi hayata geçirmek üzere olduklarını söyleyerek, bir iş birliği örneği sergilendiğini ifade etti ve projenin mimarlarına teşekkür etti.

Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambus Pruntzos da, söz konusu projenin Lefkoşa için “amiral gemisi” niteliğinde bir proje olduğunu belirterek, Güney-Kuzey ayrımı olmaksızın tüm Lefkoşalıların yararına olacak bir projenin hayata geçeceğini ifade etti.

AB Çözüm Destek Birimi Bölüm Sorumlusu Michel Vedrenne, UNDP’ye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, bugünkü tanıtımın projenin hangi boyutta olduğunun görülmesi adına önemli olduğunu söyledi.

UNDP Kıbrıs Ofisi Direktörü Cihangir Haydarov da hem fikir hem uzmanlık, hem maddiyat olarak yaptığı katkılardan dolayı AB’ye teşekkür ettiğini belirterek, her iki toplumun da faydasına olacak bir projeyi hayata geçirecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından projenin yürütüldüğü alan ziyaret edilerek inceleme ve bilgilendirme yapıldı.

Projenin hedefleri, aile ve kent sakinleri için yeni rekreasyon alanları, Kanlıdere eko-sisteminin korunması ve güçlendirilmesi, sel riskine karşı korunma ve erozyonun kontrol altına alınması, iki toplumlu faaliyetlerin desteklenmesi olarak belirlendi.

Projenin birinci aşaması olan şehir rotası, Ledra Palas geçiş noktasını Kanlıdere’ye bağlayan 1,2 km’lik bölüm, güvenli bisiklet sürüşü ve yaya kullanımını, ikinci aşaması olan dere rotası da yükseltilmiş ve zemin seviyesindeki yolları içerek 2 bin 850 metrelik bir güzergâhla dere sınırları içinde yer alan üç yeni rekreasyon alanını kapsıyor.

Proje, tamamlandığı zaman 15 km’lik kesintisi bir yaya ve bisiklet rotasını da içeren bir Lineer Park’ın oluşturulmasına da katkı sağlayacak.

Projenin 2026’nın Mart ayı sonlarında tamamlanması hedefleniyor.