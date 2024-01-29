Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

29.01.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Kantara – Ağıllar Bölgesinde, toprak orman yolu üzerinde, Ayetullah TAN (E-34) yönetimindeki traktör ile Ağıllar istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan traktör sürücüsü Ayetullah TAN ile traktörde yolcu olarak bulunan Salih KAYA (E-22) ve Nurullah EROL (E-23) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.