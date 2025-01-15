Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama ise şu şekilde:

15.01.2025 tarihinde, 1’inci ince av mevsimi dolayısıyla polis tarafından ülke genelinde yapılan avcı kontrolleri kapsamında, Mehmetçik’te 9 numaralı av bölgesi içerisinde, S.C.(E-71) avlanmada yasaklanmış yöntem olan cep telefonu ile cikla sesi çıkarmak suretiyle ve Ö.K.(E-49)’nin ise yine avlanmada yasak yöntem olan araç içerisinden kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahısların her birine, işlemiş oldukları suçlara istinaden asgari ücretin iki katı (80.872 TL) tutarında idari para cezası kesilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.