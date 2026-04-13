Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, son günlerde kamuoyuna yansıyan siber saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Akpınar, ülkede birçok kişi, kurum ve medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarına yönelik gerçekleştirilen saldırıların ciddi bireysel mağduriyetler yarattığını ifade etti.

Açıklamada, söz konusu saldırıların aynı zamanda ifade özgürlüğüne, demokratik iletişime ve kamusal bilgi akışına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanarak, bu girişimlerin en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Akpınar, dijital platformların günümüz demokrasisinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, bu alanlara yönelik organize müdahalelerin doğrudan halkın haber alma hakkını ve demokratik düzeni hedef aldığını kaydetti.

Yaşanan sürecin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Akpınar, mevcut yapının yalnızca denetleyici pozisyonda kalmasının bu tür saldırılar karşısında etkin ve hızlı müdahale kapasitesini sınırladığını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen teknik iş birliği girişimlerinin önemli olduğunu belirten Akpınar, KKTC’nin kendi dijital egemenliğini sağlayacak kalıcı ve kurumsal bir siber güvenlik yapılanmasına acil ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Akpınar, ülkede ulusal bir siber güvenlik kurumu oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, dijital altyapının korunmasına yönelik yerli ve sürdürülebilir sistemlerin kurulması, üniversiteler başta olmak üzere bilimsel ve teknik kapasitenin sürece dahil edilmesi ve kamu, özel sektör ile akademinin birlikte hareket edeceği çok paydaşlı bir siber güvenlik ekosisteminin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

DP Genel Sekreteri, tüm ilgili paydaşlara ortak akıl ve iş birliği çağrısı yaparak, partilerinin ülkenin dijital altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu belirtti.

Akpınar, açıklamasında ayrıca, “Siber saldırı mı, güvenlik açığı mı, sosyal hesaplara yönelik bir saldırı mı?” sorularını gündeme taşıdı.