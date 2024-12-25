Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, İsias Otel davasında açıklanan kararın ardından yaptığı açıklamada, “Bunlar ilk cezaları… İçerdeler, içerde olmaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.

Karakaya, avukatlarla birlikte gereken adımları atacaklarını dile getirerek, “Bu mahkeme heyeti olası kastı görmediyse, üst mahkeme görecektir” dedi.

“Sevdiklerimize bir söz verdik, bu sözü de tutacağız” açıklamasını yapan Karakaya, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Karakaya, “İçimizi dağlayan bir karar… Çocuklarımızı, sevdiklerimizi kum yığınının altından aldık dedik. Öldürdünüz çocuklarımızı dedik. Her türlü ispatladık. Biz biliyoruz ki üst mahkeme bu gerçekleri görecektir. Bu insanlar gün yüzü görmeyecekler. Bu katiller emsal olacaklar ve başka çocukları öldüremeyecekler. Mücadelemize devam edeceğiz. Ne gerekiyorsa da yapacağız” açıklamasını yaptı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ise, 6 sanığın bilinçli taksir suçundan ceza aldığını ve 5 sanığın beraat ettiğini söyledi.