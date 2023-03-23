Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde saat 21.25 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Aliye İnanoğlu (32) yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem Hondurlu (24) yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpıştıkları bildirildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kocabaş (21), İbrahim Kaynarca (22) ve Adem Kocabaş (24) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı aktarıldı.

24 yaşındaki Adem Kocabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kazada yaralanan Erdem Hondurlu'nun tedavisinin Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sürerken diğer yaralıların ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor…