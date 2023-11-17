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16.11.2023 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Muhammet Ali DOĞRU (E-26), yönetimindeki 70 ABU 420 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırdada tehlikeli mahal olan kavşağa geldiğinde önünde ayni istikamete doğru seyreden Yağmur OSMANOĞULLARI (K-21) yönetimindeki HZ 264 plakalı salon aracı sağından dolaşmaya çalışması sonucu HZ 264 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan 70 ABU 420 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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