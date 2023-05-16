-ÖZEL HABER

Karma oyun kaldırılması ve seçim barajının yükseltilmesi hakkında konuşan UBP Milletvekili Özdemir Berova, “Seçim ve halk oylaması yasasında karma oyun kaldırmasına yönelik bir hazırlık vardır. CTP de partisel olarak bu yönde bir tavrı söz konusudur. Seçimin ardından da bu gündeme gelecektir ve yaz ayları içinde de yasallaşarak yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Diğer bir konu ise seçim barajıdır. UBP olarak hem parti meclisinde ve yetkili kurullarda bu konuyu konuştuk. Seçim barajının yükseltilmesi UBP’nin arzusudur. Barajın kaç olacağı ise farklı bir tartışma konusudur. Ancak ana muhalefet ve diğer partileri yokladığımız zaman bu konu üzerinde herhangi bir değişiklik anlamında bir tavlıları olmadığını gördük. Bu konu ancak bir uzlaşı ile ortaya çıkabilir mevcut aritmetikte. Bu konu bir olgunluğa ulaşamamıştır ve şuanda gündemde yoktur” dedi.