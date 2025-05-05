Eroğlu, yeni dönemde de aynı şevk ve azimle çalışarak, bölgenin doğal ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Dernekten verilen bilgiye göre, divan başkanlığını Hanife Demir’in yaptığı Genel Kurul’da, sekreterlik görevini Aylin Gürzel ve Ayfer Kaya Tatlı üstlendi. Toplantıda, faaliyet raporu ve mali rapor oy birliğiyle ile kabul edildi.

Dernek Başkanlığına yeniden Dr. Gülizar Eroğlu seçildiği Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu Üyeliğine Ebru Kırmızı, Esma Köksal, Gül Şardu, Kutlay Halkseven, Şenay Zengin, Gülay Emin, İlknur Çavuşoğlu ve Nur Soylu getirildi.

Toplantıda, Denetim Kurulu’na Nazan Yeğen, Fatma Kızıltan, Elhamiye Transtürk, Disiplin Kurulu’na ise Goncagül Eroğlu, Habib Demir ve Ayşe Demir seçildi.