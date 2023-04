Fırat Borak yazdı...

Karpaz bölgesini kalkındırmak istiyorsanız, eğitim merkezleri kurmaktan başlayın. Bu ne kadar işinize gelir bilmem ama ekonomik kalkınma ve daha ilerici düşünmek için buna ihtiyacımız var.

Karpaz halkı ‘’örgün eğitimin’’ dışına çıkarak ‘’yaygın eğitimin’’ bölge geneline yayılması için mücadele etmek zorundadır.

Halkımızın, eğitim çatısı altında geliştirmeleri ve çocuklarımızın daha sağlam temelli eğitim almalarını sağlamak öncelik olmalıdır.

14 köyü kapsayan, stratejik bir planlama yapılması şarttır. Bunun eğitim ayağı da, en önemli olanıdır.

Her ne kadar bölgede tarım-hayvancılık ve turizm yaygın olsa da, yapılması gereken bütün kavramları içine alan bir ‘’yaygın eğitim’’ ağı kurmaktır.

Halkın daha bilinçli tarım-hayvancılık ve turizm yapmasını istiyorsak, eğitim alanlarını bu kapsamda geliştirmemiz ve tüm güne yaymamız gerekir.

Daha önce de belirttiğim konu olan tam gün eğitim modeli pilot bölge olarak Karpaz bölgesinden başlamalı ve ‘’yaygın eğitim’’ Karpaz bölgesinde sistematik bir hale getirilmelidir.

Bu kadar üretken bir halk, kaderine terkedilmiş bir şekilde bekletilmelidir. Özellikle kadınların bu kadar çalışkan ve üretken olması, genç nüfusun her geçen gün artması bölgenin en büyük avantajıdır.

‘’Halk Eğitim Merkezi’’ bölgemiz için kaçınılmazdır. Her ne kadar bölge halkı Üniversite istese de, bana göre önce kendimizden başlamalıyız ve bu merkezlerin kurulmasına öncülük etmeliyiz. Sonrasında, Üniversite de zaten gelecektir.

Sağlam temeller üstüne kurulmamış her bina, çökmeye mahkumdur.

Karpaz halkı, kendi binasını sağlam temeller üstüne kurup, kalanı da her zaman olduğu gibi kendisi inşa edecektir.

Tekrar söylüyorum, 14 köyü kapsayan stratejik planlama şart! Bunun eğitim ayağı da bilimsel veriler çerçevesinde, ihtiyaçlar belirlenerek hayat bulmalıdır.

Bölgenin ihtiyacı olan katma değeri yüksek kalkınma da bu adımdan sonra kendiliğinden gelecektir.

İnanın! Bunu yapmak zor değil. Bunu yapacak bilgi, birikim ve gücümüz var.

Unutmayın! Biz ne istersek, bize o nu verecekler. Tıpkı 50 yıldır, sadece eşek sorununu konuştuğumuz gibi.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.