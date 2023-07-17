Fırat Borak'ın köşe yazısı...

Ülkemizin, özellikle yaz aylarında en uğrak noktası şüphesiz, KARPAZ!

Hiçbir pazarlama, tanıtım, reklam, uğraş gerektirmeden binlerce insana ev sahipliği yapan nadir yerlerden biri olan Karpaz’da, sistem çökmek üzere.

Kontrolsüz yapılaşma, geniş alanların çöplerle kaplanması, sahillerin bakımsız kalması, ulaşım yollarının bakımsızlığı, yatırım eksikliği, yerel halkın desteklenmemesi, vahşi depolama alanları, doğa katliamları, karavan çöplüğü, kamp alanlarının yetersizliği, Emirname gibi birçok konuda sistemsizlik mevcut yapıyı çökertmek üzere.

Böylesi gelişmekte olan bir bölgenin, kaderine terkedilmesi akıl alır gibi değil.

Hükümet eden veya muhalefet olan siyasi partilerin, Karpaz ile ilgili özel gelişim ve kalkınma paketleri olması gerekir.

Yeni gelişen bölgeler için kontrolsüzlük ve plansızlık, her zaman ileride büyük sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunları ülkemizin birçok bölgesinde yaşayarak görüyoruz.

Bu dönem, Karpaz halkı için oldukça önemli. Kontrol ele alınmazsa, ileride çıkacak sorunlarla kimse başa çıkamaz. Kontrollü, planlı, doğasını ve çevresini koruyarak gelişen bir Karpaz’ı kimse tutamaz.

Halen daha şunu anlayamadık ve anlatamadık; Karpaz bölgesi içinde barındırdığı flora ve faunası, el değmemiş sahilleri, doğası, kozmopolit yapısı, tarihi yerleri içinde barındırdığı için çekim merkezidir.

Bu halkanın, herhangi bir tanesi eksik olursa bizler de yok oluruz. Bakın! Azalır demiyorum. Resmen yok oluruz.

Koruyarak ve sahip çıkarak gelişeceğiz.

Yöneticilerin umursamazlığı, politika oluşturmamaları ve kendi haline bıraktıkları bu düzene dur demek hepimizin görevidir.

Rant ve günübirlik çıkarlar uğruna, geleceğimizi ipotek altına alacak hiçbir oluşuma izin vermemeliyiz.

Unutmayın! Başka Karpaz yok. Sistem çökerse ve gemi su alırsa, hepimiz batacağız.

Nefes aldığımız ve tüm ülkeye nefes olduğumuz Karpaz aşkımız hiç bitmesin.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.