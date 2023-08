Fırat Borak'ın köşe yazısı....

1978 yılında kurulan Dipkarpaz Spor Kulübü, günümüze kadar gelen süreç zarfında sayısız başarılara imza attı. İçinde bulunduğu zor koşullar sebebi ile her ne kadar üst liglerde fazla mücadele etmese de, 1.lig, 2. Lig ve bölgesel terfi müsabakalarında binlerce maç oynadı.

Kulübün kurulmasından günümüze kadar birçok emek veren yönetici, futbolcu, teknik ekip olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu isimleri, yazmakla bitmez.

Dipkarpaz’da, uzun zamandır temelleri atılan futbolcu yetiştirme ve teknik kadro kurulması meyvelerini vermeye başladı.

Kendi içinden çıkan futbolcuların başarıları ve teknik kadronun oluşması en önemli olgu olarak görülüyor. Uzun yılların emeği, geri dönüt veriyor. Üstüne basa basa yazıyorum bunu; uzun yılların emeği ve ödenmiş bedellerin geri dönüşü bu.

Akademi kurulması, farklı yaş gruplarının resmi maçlara katılması, A takımla gelen şampiyonluk gösteriyor ki Dipkarpaz’da taşlar yerine oturuyor.

Dipkarpazlı olma olgusunun en derinden yaşandığı, ben ‘’Karpazlıyım’’ demenin en yüksek dereceye ulaştığı kulüp çatısı daha da sağlamlaştı.

Geçmiş yıllarda yaşanan istenmedik olaylar ve bölge halkını içine alacak seviyelere çıkan ayrıştırma çabaları sona ermiş durumdadır.

Bunun en büyük mimarı de mevcut yönetimdir. Karakterli futbolcu grubunu, kendi yapısına uygun yönetim ve teknik ekibi kurmak Başkan becerisidir.

O yüzden, buna ayrı bir paragraf açmak istiyorum.

Bu topraklarda doğmuş, yıllarca kulübünün formasını taşımış, köyünü farklı takımlarda temsil etmiş, takımının her dalında görev yapmış ve yapmaya devam eden Kerem Sünmez. ( BAŞKAN)

Hayatta en büyük tecrübe, bazı olay ve olguların etrafında olmaktır. Buradaki tek fark ve bana göre en önemlisi bu olay ve olguların etrafından değil de içinde olan bir başkanın Dipkarpaz SK hizmet etmesidir.

Farkında olan olsa da olmasa da, Karpaz gençliği şu an bu konforu yaşıyor. Bu şartlarda, bu ülkede, bu bölgede bunu yaşamak imkânsızdır. Bu duyguları ara nesil olarak görmüş ve yaşayan biri olarak rahatlıkla yazabilirim.

Kulüp çatısı altında birleşen köy halkı, teknik ekip, futbolcu ve yönetim tek yumruk olarak ilerlemeye devam edecektir. Karpaz bunu daha önce yaptı, yapmaya da devam edecektir.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.