Polisten yapılan açıklama şöyle:

“28.02.2025 tarihinde, saat 13:00 raddelerinde, Alsancak'ta Ankara Caddesi Enver TEKİN (E-54) yönetimindeki TMK 599 araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda yaya geçidinde öğrenci indirmek için duran Yaşar ÇALIKAN (E-64) yönetimindeki TGD 473 otobüsü yolun sağından geçmeye çalıştığı esnada TGD 473 plakalı otobüsten inip yaya geçidine kuzeyden güneye doğru geçmeye çalışan Ayaz ÖZKARATAN (E-7)'a çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Ayaz ÖZKARATAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde yapılan müdahalenin ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında TMK 599 plakalı araç sürücüsü Enver TEKİN ve servis minübüsü sürücüsü Yaşar ÇALIKAN ve minibüste refakatçi görevli Sadiye Ayper ÇALIKAN tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”