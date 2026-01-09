​Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde "planlı ve öngörülü yönetim" modeliyle örnek bir adım attı. Belediye, 2026 yılı mali bütçesini asgari ücretteki artış öngörülerini dikkate alarak aylar öncesinden hazırlayarak, çalışanlarının refahını güvence altına aldı.

KASIM: "AYRIM YAPMIYORUZ, EMEĞİ KORUYORUZ"

​Belediye Başkanı Halil Kasım, konuyla illişkin yaptığı açıklamada, kurum içerisindeki adalet vurgusuna dikkat çekti. Kasım, belediyede kadrolu olarak görev yapan personel ile belediye iştiraki olan Geç-Bel çalışanları arasında hiçbir ayrım yapılmadığını ve bundan sonra da yapılmayacağını ifade etti.

​Başkan Kasım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Devletimizin açıkladığı %21,66 oranındaki hayat pahalılığı oranını, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın maaşlarına yansıtıyoruz. Bu artış, sonradan alınan bir karar değil; aylar öncesinden yapılan stratejik planlamanın ve mali disiplinimizin bir sonucudur."