Politis’in haberine göre Limasol’da pazartesi akşamı iki grup Hintli arasında sokak kavgası çıktı. Saat 21.00 sularında ihbar alarak olay yerine giden polis, grup üyelerini bulamadı ancak yerde kan izleri ve diğer kanıtlar tespit etti. Yapılan araştırmada 15 kişi arasında sokak kavgası çıktığı, üç kişinin yaralandığı belirlendi. Olayla ilgili 12 kişi tutuklandı.

Aynı gazete Larnaka’da önceden sosyal medya aracılığıyla tanışan 30 ve 31 yaşlarındaki iki kişinin, 23 Ocak’ta buluştuğunu, 30 yaşındaki Rum’un, milliyeti belirtilmeyen 31 yaşındaki kişi tarafından bıçaklandığını yazdı.

Habere göre karnından yaralanan Rum hastanede tedavi altına alındı. Bıçaklanan kişi kendisini bıçaklayan kişiyi gizlemeye çalışsa da yapılan incelemede saldırganın 31 yaşındaki kişi olduğu belirlendi. Haberde 31 yaşındaki kişinin KKTC’de saptandığı ve konuyla ilgili iki toplumlu komite aracılığıyla Güney Kıbrıs’a iade edildiği kaydedildi.

Fileleftheros, Cezayirli bir kişinin, boşandığı eşinin evine balkondan girerek eski eşine ve eşinin erkek arkadaşına balta ile saldırdığını ve eski eşinin erkek arkadaşını yaraladığını yazdı. Habere göre, cinayet girişimi şüphesiyle yakalanan Cezayirli 12 Mart’ta Ağır Ceza mahkemesine çıkarılacak.

Aynı gazete Limasol’da Salı günü trafik kontrolü yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan 29 yaşındaki motosikletlinin polise çarparak yaraladığını bildirdi.

Habere göre, ihtara uymayan motosikletli kaçmaya başladı, Z gücüne mensup motosikletli polisler peşine düştü. 29 yaşındaki kişi motosikletiyle, kendisini kovalayan polise çarptıktan sonra yakalandı.

Alithia ise bir şirketin, sahte elektronik posta gönderilerek 123 bin 943 euro dolandırıldığını bildirdi.

Habere göre, olayı dün polise şikayet eden şirket müdürü, geçen eylül ayında, yurt dışındaki iş ortağı şirketten geliyor görünen bir elektronik posta aldıklarını söyledi.

Müdür, elektronik postada, iş ortağı şirketin banka hesap numarasını değiştirdiği ve ödemelerin bundan sonra yeni hesap numarasına yapılması gerektiği bilgisi yer aldığını anlattı. Geçen eylül ayından bugüne sahte hesap numarasına 123 bin 943 euroluk ödeme yaptıklarını anlatan müdür, dolandırıldıklarını iş ortağı şirketle iletişime geçince fark ettiklerini söyledi.