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Soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Duyar, Girne İtfaiye ekipleri tarafından düşmüş olduğu yerden çıkarıldıktan sonra, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Girne'de Mavi Kordon Sokak üzerinde bugün saat 18.30 sıralarında deniz kenarındaki kayalık zemin üzerinde yürümekte olan Murat DUYAR (E-45), dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten kayalık boşluğa düşerek, başından ve vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandı.

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