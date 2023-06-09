Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dünden beri kayıp olduğu bildirilen Hamitköy’de sakin yaşları 14 olan Yasin Bolat ve Necip Korkmaz’ın bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.