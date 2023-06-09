Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dünden beri kayıp olduğu bildirilen Hamitköy’de sakin yaşları 14 olan Yasin Bolat ve Necip Korkmaz’ın bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dünden beri kayıp olduğu bildirilen Hamitköy’de sakin yaşları 14 olan Yasin Bolat ve Necip Korkmaz’ın bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.
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