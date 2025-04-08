28 Mart 2025 tarihinde Esentepe’de Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Mustafa Kemal Batıbeniz (44), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, 6 Nisan 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.

Yapılan otopsi sonucu, ölüm sebebinin “trafik kazası neticesinde meydana gelen çoklu kaburga kırıkları, iç organ yaralanması, iç kanama ve pulmoner emboli” olduğu tespit edildi.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.03.2025 tarihinde, Esentepe’de Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 06.04.2025 tarihinde yaşamını yitiren Mustafa Kemal BATIBENİZ (E-44)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “trafik kazası neticesinde meydana gelen çoklu kaburga kırıkları, iç organ yaralanması, iç kanama ve pulmoner emboli” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.