Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.06.2025 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Ercan Havalimanı Çemberi’nde, İ.Ü. (E-40)’nün yönetimindeki araca başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrası, kaza yapıp hayatlarını tehlikeye attığı gerekçesiyle konu araçta yolcu olarak bulunan E.G.(E-53), E.G.(E-36), H.K.(E-46), F.Ö.(E-49) ve V.G.(E-45) bir taraf olup, İ.Ü.’nün vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ederek, sağ elinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.