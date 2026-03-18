İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı ve Yönetim Kurulu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajda, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anılırken, Çanakkale’nin Türk milletinin inancı, fedakârlığı ve birlik ruhunun en güçlü simgelerinden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Çanakkale; inancın, fedakârlığın ve millet olma ruhunun en büyük destanıdır. Bu eşsiz zafer, birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz bir simgesi olarak daima yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Mesajın sonunda ise başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlar saygı ve şükranla anılarak, şehitler için “Ruhları şad, mekânları cennet olsun” denildi.