Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kanal T’de yayınlanan, Nazar Erişkin’in sunduğu Güne Dair programına konuk oldu.

İnşaat sektörünün gerilemesiyle birlikte devletin gelirlerinin de düştüğünün altını çizen Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer,

“Ekonomiyi büyütmeye kafa yormazsanız, gelirleri artırmaya yönelik tedbirler almazsanız, kısır bir döngüde olursunuz” şeklinde konuştu.

İnşaat sektörünün başı boş şekilde gelişmesinden rahatsız olduklarından bahseden Gürcafer, “İstenirse katkı koyarız, ama yapılması gereken yapılmıyor” dedi.

Cafer Gürcafer, Türkiye’nin yaptığı yatırımların başarı gibi gösterildiğine işaret etti. Bölgede yaşanan çatışma ortamına dikkat çeken Gürcafer, ciddi önlemlerin alınması gereken bir süreçten geçtiğimizi söyledi.

Kriz masası oluşturulması gerektiğini vurgulayan Müteahhitler Birliği Gürcafer, hükümetin tasarruf tedbirlerine ilişkin ise,

“Bize hiçbir faydası yok. Çok akılcı bulmadım” ifadelerini kullandı.

Devletin borçlanarak, borcu ödeme noktasına geldiğini ifade eden Cafer Gürcafer, bu sorundan çıkabilecek herhangi bir arayış görmediğini belirtti.

Gürcafer, ayakta durabilmek için önlemler alınması gerektiğini, devletin gelirlerini artırmak için adımlar atması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası