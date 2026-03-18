Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği heyetini kabul etti. LTB Başkanı Harmancı, Dernek Asbaşkanı Göknur Asil ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabulünde; doğa yürüyüşünün bu yıl LTB Kadın Sığınma Evi yararına düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Harmancı, LTB olarak etkinlik kapsamında iş birliği içerisinde olacaklarını belirterek, bu değerli katkı için dernek yönetimine teşekkür etti.

Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği Asbaşkanı Göknur Asil ise 29 Mart Pazar sabahı saat 09.00’da Akdoğan’da gerçekleşecek olan Geleneksel 6. Bahar Yürüyüşü’nün tüm gelirinin bu yıl LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacağını kaydetti. Asil, "Hep birlikte daha güçlü bir gelecek için atılmış bir adım" olarak nitelendirdiği bu anlamlı etkinliğe tüm halkı davet etti.