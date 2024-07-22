Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.07.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde bulunan bir araç park yeri içerisinde, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki ZPL 058 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu karşı istikametten seyreden ve park edilmiş araçlardan dolayı geçişin daraldığı yerde durmak zorunda kalan Jason BIANCHARD (E-51) yönetimindeki ZRU 916 plakalı salon aracın sol ön ve yan kısımlarına çarptıktan sonra, kaza yerinde durmayarak aracı ile birlikte ayrılmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kazaya methaldar ZPL 058 plakalı araç sürücüsünün kaza esnasında Umut ÖZMEN (E-34) olduğu belirlenmiş olup, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Ayrıca Umut ÖZMEN’in yapılan alkol testinde ise, 246 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu da tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.