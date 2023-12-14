Polisin açıklaması şöyle:

20.11.2023 tarihinde, saat 01:10 sıralarında, Cengizköy-Yeşilyurt Anayolu üzerinde, Kutret ŞARAFAT (E-28) yönetimindeki JB 259 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Muhammad Hamad NASRULLAH (E-22) yönetimindeki UH 255 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmış ve kaza sonrası olay yerinde durmayıp ayrılan JB 259 plakalı araç sürücüsü Kutret ŞARAFAT (E-28)’ın, kazanın hemen ardından Bostancı Kara Geçiş Kapısından GKRY Bölgesine geçiş yaptığı tespit edilmişti.

Bahse konu trafik kazasına methaldar olup aranmakta olan JB 259 plakalı araç sürücüsü Kutret ŞARAFAT, 13.12.2023 tarihinde Bostancı Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.