Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

04.02.2025 tarihinde saat 13:30 raddelerinde Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun birinci kilometresinde, Mohammad Mostafa KAMAL (E-30) yönetimindeki UN 573 plakalı salon araç ile soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve kavşaktaki trafik sıkışıklığı nedeni ile yavaşlamak zorunda kalan Korcan SENOVA (E-47) yönetimindeki NB 360 plakalı aracın arka kısmına çapmıştır. Kaza sonucu yaralanan NB 360 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Koral SENOVA (E-8) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.