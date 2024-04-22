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22.04.2024 tarihinde saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, İsmail KOZİNOĞLULARI (E-37), yönetimindeki YB 350 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Tabur Garaj önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla atıp dere yatağına yuvarlanmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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