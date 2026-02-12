Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Rum Turizm Müsteşarlığının dünkü açıklamasına dayanarak Kazakistan’dan Güney Kıbrıs’a düzenli uçak seferlerinin başlayacağını yazdı.

Açıklamada bunun tarihi öneme sahip bir gelişme olduğu kaydedilirken uçuşların haziran ayı başında başlamasının planlandığı ve Larnaka havalimanı ile Kazakistan’ın Astana ve Almati isimli iki önemli şehri arasında uçuşlar yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Seferlerin haftada iki kez olmak üzere “Air Astana” havayolu şirketi tarafından yapılacağını kaydeden gazete, salı ve cumartesi günleri Astana’dan, perşembe ve pazar günleri de Almati’den Güney Kıbrıs’a uçuşlar yapılacağını kaydetti.

Rum Turizm Müsteşarı Kostas Kumis açıklamasında Kazakistan’dan Güney Kıbrıs’a doğrudan uçuşlar başlamasının şüphesiz bir başarı olduğunu vurguladı ve Kazakistan’ın sadece yeni bir pazar olmadığını, Orta Asya’nın en büyük ekonomisi olduğunu dile getirdi.

Haravgi’de yer alan habere göre Kumis açıklamasında Larnaka havalimanının önümüzdeki haziran ayından itibaren Kazakistan'a doğrudan bağlantısı olan az sayıdaki Akdeniz havalimanından biri haline geleceğini ve bunun gurur verici olduğunu kaydetti.