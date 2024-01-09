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08.01.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Ulukışla-Serdarlı Anayolu üzerinde, Özlem KARAGÖL (K-44) yönetimindeki LE 874 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve tarla içerisinde üç takla atıp tekerleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Özlem KARAGÖL, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

08.01.2024 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinde, Rojhat ALAN (E-23) yönetimindeki JU 320 plakalı salon araç ile Haspolat çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada isimsiz yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan sonra, yoldan çıkmış ve toprak alan içerisinde takla attıktan sonra durmuştur. Kaza sonucu yaralanan Rojhat ALAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polis in kaza larla ilgili açıklaması şöyle:

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