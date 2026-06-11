Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 01.30 sıralarında Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.O. (E-21) 64 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki FG 170 plakalı salon araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Araç, karşı istikametten gelen A.K. (E-47) yönetimindeki TNY 566 ve TPS 229 plakalı salon araçların sağ yan kısımlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan TPS 229 plakalı araç, aynı istikamette seyreden B.C. (E-24) yönetimindeki TPU 030 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Savrulmaya devam eden TPU 030 plakalı araç ise kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına, çöp bidonuna ve bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan çöp bidonu da, bir marketin park alanında park halinde bulunan E.Ç. (E-53) sorumluluğundaki YZ 699 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Zincirleme kazada yaralanan olmazken, FG 170 plakalı araç sürücüsü A.O., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Lefkoşa-Girne ana yolunda meydana gelen başka bir kazada, A.N.D. (E-24) yönetimindeki AA 311 V plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan dışarı çıkan araç, bordür taşlarına çarptıktan sonra savrularak yol kenarındaki su kanalına düştü ve tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü A.N.D., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.