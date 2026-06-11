Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Aralık 2025'te Gazimağusa'da S.H. (E-30) KKTC sürüş ehliyeti alabilmek için G.H.’ye (E-37) 35 bin TL para vererek sahte Bangladeş sürüş ehliyeti temin etti.

Söz konusu sahte ehliyetle Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şoför okuluna başvuran S.H. gerekli sürüş eğitimini almadığı halde sahte bir evrak hazırlayarak bunu ilgiyi dairede ibraz etti ve KKTC sürüş ehliyeti aldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesiyle yürütülen ileri soruşturmada, S.H. ile şoför okulu çalışanı A.B.D.(K-43) tespit edilerek tutuklanırken, G.H. ise aranıyor.

Soruşturma devam ediyor.