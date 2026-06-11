Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece saat 21.30 sıralarında, Hamitköy’de bir şahsa ait tarlada meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 7 dönüm anız, 9 rulo balya ve 30 metre uzunluğunda sulama borusu yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

Haspolat’ta bugün öğle saatlerinde arıtma tesisinin kuzey kısmındaki bir arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına Polis, İtfaiye, Sivil Savunma, Lefkoşa Türk Belediyesi ve K.T. Elektrik Kurumu ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın sonucu, yaklaşık 30 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş buğday, 15 adet zeytin ve 50 adet nar ağacı yandı. Soruşturma devam ediyor.