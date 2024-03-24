Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

23.03.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet SARIKAYA (E-53) 200 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KS 487 plakalı otobüs ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çembere geldiği için yavaşlayan Bilge AZGIN (E-43) yönetimindeki SB 209 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan SB 209 plakalı araç, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yine çembere geldiği için yavaşalayan Darko MOLEROVIKJ (E-49) yönetimindeki VY 520 plakalı salon aracın arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. KS 487 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet SARIKAYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

345 miligram alkollü çıktı

23.03.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Göçmenköy’de Şehit Önay Mehmet Ali Sokak üzerinde, Hasan Ali ERİM (E-28) yönetimindeki LA 611 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada 345 miligram alkollü içki tesiri altında, karşı istikametten gelmekte olan Cemil KAVALCI (E-36) yönetimindeki VY 537 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VY 537 plakalı araç sürücüsü Cemil KAVALCI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

160 miligram alkolle yola çıktı

23.03.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Tatlısu-Geçitkale Anayolu üzerinde, Üstün GÖZEN (E-36) 160 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JL 778 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitkale Çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisindeki trafik adasının bordür taşlarına, ada ve çember üzerinde bulunan trafik levhalarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Üstün GÖZEN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

253 miligram alkollüydü

24.03.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde, Ramazan TAŞDELEN (E-36) 253 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KZ 253 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Cem ARÇAY (E-25) yönetimindeki PS 891 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. KZ 253 plakalı araç sürücüsü Ramazan TAŞDELEN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.