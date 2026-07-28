Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Samimi ve verimli bir ortamda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, ihracatın desteklenmesi ve iş insanlarının karşılaştığı güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Ayrıca, KKTC özel sektörünün rekabet gücünü artıracak projeler ve ortak çalışma alanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İŞAD heyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC ekonomisine verdiği güçlü destekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Sayın Bakan Yardımcısı ile paylaşma fırsatı buldu.

Savunma sanayi alanında yapılacak Teknoloji geliştirme bölgelerinde kümlenme modeli ile başlayıp, ilerleyen dönemde savunma sanayi teknolji bölgesi kurulması ile ilgili proje Sn. Bakan yardımcısı ve heyetine sunuldu.

Bakanlığın yapmış olduğu fuar ve URGE programlarına da katılım desteğinin sağlanması ve geliştirilmesi konusunda da ortak mutabakata varıldı.

Toplantı plaket takdimi ile sona erdi.