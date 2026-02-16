Tutuklanan dokuz kişiden beşinin, dün Larnaka kaza mahkemesi kararıyla sekiz gün gözaltında kalmasına karar verildiğini, diğer dört kişinin ise serbest bırakıldığını yazan Politis gazetesi, tutuklanan 9 kişi arasında 72 yaşında bir şahıs ile 39 yaşındaki oğlu ve 20 yaşındaki torunun da bulunduğunu belirtti.

Polisin tutuklanan kişilerin uyuşturucu ticareti yapan bir suç grubunun üyeleri olduğunu düşündüğünü ileten gazete, tutuklanan kişilerden bazılarının geçmişte de benzer suçları bulunduğunu kaydetti.

Ele geçirilen silahların geçmişte herhangi bir suç faaliyeti bağlantısı olup olmadığının tespit edilmesi için balistik incelemeye gönderildiğini yazan gazete, operasyon sonucunda 400 gram kokain, 150 gram hint keneviri, hassas teraziler, 10 cep telefonu, 9 bin 605 Euro nakit para ve üç araca el konulduğunu kaydetti.

- -Polis kontrolünden kaçmaya çalışırken devriye aracına çarptı

Alithia ise haberinde, cumartesi günü yaşanan bir olayda polis kontrolünden kaçmaya çalışırken devriye aracına çarpan 40 yaşındaki şahsın tutuklandığını yazdı.

Şahsın aracında yapılan aramada çok sayıda kol saati, ziynet eşyası, araba anahtarları, bir bıçak, iki sopa ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazan gazete, şahsa yapılan ön uyuşturucu testinin de pozitif olduğunu ekledi.