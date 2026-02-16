Politis gazetesi, mayıs ayında yapılacak genel seçimler öncesinde “Noverna Analytics” şirketine yaptırdığı kamuoyu araştırmasının ikinci bölümünü yayımladı. Ankette Hristodulidis’in icraatları ve kurumlara duyulan güven ölçüldü.

İç Yönetimde Memnuniyetsizlik Yüksek

Ankete göre katılımcıların yüzde 63’ü Hristodulidis’in iç yönetim konusundaki icraatlarını onaylamadığını belirtirken, yüzde 30’u onayladığını ifade etti. Yüzde 7’lik kesim ise “bilmiyorum/yanıt yok” cevabını verdi.

Dış politika alanında ise tablo tersine döndü. Katılımcıların yüzde 55’i dış siyasetteki icraatları onayladığını, yüzde 39’u onaylamadığını belirtti.

Kıbrıs Sorunu ve Federal Çözüm

Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki performansı yüzde 46 oranında onay alırken, yüzde 44’lük kesim tarafından onaylanmadı. Yüzde 10’luk kesim görüş belirtmedi.

“2017’de Crans Montana’daki müzakerelerde ele alınan çerçevede iki kesimli, iki toplumlu federal çözümü destekliyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 54’ü “federal çözümden yana”, yüzde 28’i “karşı” yanıtını verdi. Yüzde 18’i ise kararsız olduğunu ifade etti.

Yolsuzlukta Büyük Tepki

Ankette en çarpıcı sonuçlardan biri yolsuzlukla mücadele başlığında ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 72’si Hristodulidis’in yolsuzluğun sona erdirilmesine yönelik icraatlarını onaylamadığını belirtirken, yalnızca yüzde 21’i onay verdi.

“Hristodulidis hükümeti döneminde yolsuzluk düzeyi arttı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 57’si “aynı kaldı”, yüzde 31’i “arttı”, yüzde 10’u ise “azaldı” yanıtını verdi.

Meclise Güven Zayıf

“Kurum olarak meclise güveniyor musunuz?” sorusuna yüzde 53 “güvenmiyorum”, yüzde 43 “güveniyorum” yanıtını verdi.

Meclisin çıkardığı yasaların toplum yararına olup olmadığı sorusunda ise yüzde 46 “az”, yüzde 16 “hiç” yanıtını verirken; yüzde 33 “yeteri kadar”, yüzde 3 “çok” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik Beklentiler Durağan

Son bir yıldaki kişisel ekonomik durumunu değerlendirenlerin yüzde 60’ı “aynı”, yüzde 24’ü “daha kötü”, yüzde 15’i “daha iyi” dedi.

Gelecek bir yıla ilişkin kişisel beklentilerde ise yüzde 56 “aynı”, yüzde 21 “daha kötü”, yüzde 16 “daha iyi” yanıtını verdi. Ülke ekonomisine yönelik beklentide de benzer bir tablo ortaya çıktı: Yüzde 41 “aynı”, yüzde 30 “daha kötü”, yüzde 21 “daha iyi” görüşünü paylaştı.