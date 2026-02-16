Söz konusu taşınmazın 17 bin 425 metre kare toplam alana sahip olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Baf Belediyesine kiralanan taşınmazın, soru işareti yaratan bazı koşullar altında özel bir şahsın/yatırımcının eline geçtiğini yazdı.

Yetkili makamların elindeki bilgilere göre, olayın ciddi bir skandal riski taşıdığını yazan gazete, açığa alınan Baf Belediye Başkanı Fedonas Fodonos’un gazeteye söz konusu taşınmazın özel bir şahsa tamamen yasal bir şekilde devren kiralandığını söylediğini, ancak eldeki belgelerin Baf Belediyesi'nin söz konusu yatırımcı lehinde yasa dışılık yaptığının tespit edildiğini gösterdiğini iletti.

Yetkili makamların araştırmalarından ortaya çıkan bulgulara geniş yer veren gazete, belediyenin Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinden izin almadan Mutallo’daki taşınmazı kiralamak için ihaleye çıktığını kaydetti.

Belediyenin, vasilikle olan sözleşmenin böyle bir şeyi yasaklamasına rağmen, söz konusu şahsın devren kiralanan taşınmazın kullanım amacını değiştirmesine izin verdiğini yazan gazete, belediyenin çıktığı ihalenin büfe işletilmesiyle ilgili olduğunu, ancak bunun daha sonra yasa dışı olarak restorana çevrildiğini belirtti.

Yapılan yasa dışılıkların Başsavcının elindeki dosyada olduğunu yazan gazete, Rum İçişlerine bağlı özel bir birimin ise belediyenin Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yaptığı sözleşmeleri incelediğini ekledi.