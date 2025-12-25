Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletme sahibi ve oğlunu WhatsApp uygulaması üzerinden arayan, kendisini Türkiye'de faaliyet gösteren bir suç örgütü lideri olarak tanıtan kimliği meçhul şahıs, 18 Aralık 2025 tarihinde kendilerine 150 bin Dolar ödememeleri halinde söz konusu şahısları öldürecekleri yönünde tehditte bulundu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve konu iş yeri sahiplerine ait bilgiler ile iş yeri konumunu söz konusu şahsa gönderdiği tespit edilen E.K. (E-37) dün tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, zanlı E.K. bugün çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesinde tahkikat amaçlı olarak bir gün poliste tutuklu kalması yönünde emir verildi.

Soruşturma devam ediyor.