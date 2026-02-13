KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kilogramla Yeşilırmak’ta kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Yeşilırmak 9, Lefke, Çamlıbel 3, Boğaz, Çayırova, Dipkarpaz, Girne, Karaoğlanoğlu, Mehmetçik , Pile , Sipahi, Selvilitepe 2”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.