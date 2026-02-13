KKTC'ye temel olan Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşunun üzerinden 51 yıl geçti
KKTC'ye temel olan Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşunun üzerinden 51 yıl geçti
İçeriği Görüntüle

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kilogramla Yeşilırmak’ta kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Yeşilırmak 9, Lefke, Çamlıbel 3, Boğaz, Çayırova, Dipkarpaz, Girne, Karaoğlanoğlu, Mehmetçik , Pile , Sipahi, Selvilitepe 2”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.