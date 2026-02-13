Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) tarafından yapılan açıklamada, Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanlarının anayasal haklarını savunmak amacıyla başlattıkları grevlerin bugün itibarıyla süresiz greve dönüştüğünü açıkladı. Sendika, tüm müzakere girişimlerinin işverenin diyalogdan kaçınması nedeniyle reddedildiğini belirtti.

Emekçilerin haklarını korumak için kararlılıkla durduklarını kaydeden sendika, sendikalı olmanın anayasal bir hak olduğunu ve bu haklar elde edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu.