Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (KIB-TEK) yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Termik santralde meydana gelen arıza ile dizel makinelerde devam eden bakım çalışmaları nedeniyle, ülke genelinde enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde yaşanabilecek olası sıkıntıları, halkımıza yansıtmamak adına alternatif yöntemlerle giderilmiştir.

60 megavatlık termik santralin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da bekletilen yedek parçaları ülkeye ulaşmış olup, montaj ve devreye alma çalışmaları başlatılmıştır. Salı günü, yani yarın sabah itibarıyla termik santralin yeniden devreye alınması hedeflenmektedir.

İhale sürecinin uzaması ve yedek parça tedariğinde yaşanan gecikmeler nedeniyle bakımı devam eden, her biri 17 megavat kapasiteli dizel makinelerden 4 numaralı makine devreye alınmıştır. 6 numaralı makinenin ise Cuma günü devreye alınması planlanmakta olup, bu süreçle birlikte mevcut sisteme toplamda 94 megavatlık ek üretim kapasitesi dahil edilecektir.

Şubat ayının ikinci yarısında, 3 ve 8 numaralı dizel makinelerin arıza giderme ve bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 34 megavatlık ilave enerji üretimi daha sisteme kazandırılacak; böylece toplamda 128 megavatlık üretim kapasitesi devreye alınmış olacaktır.

Kamuoyunda halkımızı endişeye sevk edebilecek açıklamalara itibar edilmemesini, Kurumumuzun enerji arz güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm adımları kararlılıkla attığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."