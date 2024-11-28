KIB-TEK’ten yapılan açıklama şöyle:

Teknecik Elektrik Santrali’nde yüksek gerilim hattının kopması sonucu meydana gelen arıza nedeniyle santrallerimiz devre dışı kalmış ve ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanmıştır. Yedek iletim hattının devreye alınmasıyla birlikte santrallerimiz de devreye alınmaya başlamış olup, bölgelere peyderpey enerji akımı sağlanmaya başlanmıştır. Kısa süre içerisinde tüm bölgelere enerji tamamıyla sağlanacaktır. Meydana gelen arıza ile de ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak özellikle sosyal medyada yer alan “Enerji üretimi için yeterli yakıt olmadığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, KIB-TEK’in iki aylık yakıt stoğu bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.