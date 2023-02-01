Kıbrıs Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, bugün Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) gerçekleştirdiği greve işaret edildi.

Vakıf’tan yapılan açıklamada, “Kıbrıs Bilim Vakfı, devletin açıklamış olduğu hayat pahalılığı oranını çalışanların maaşlarına 1 Ocak 2023 itibarı ile ödemeyi, sendika ile görüşmeye başlamadan önce kararlaştırmıştı. Bu doğrultuda artış içeren Ocak maaşlarını ödemek için devletin ilan edeceği vergi matrahları beklenmiş olup çalışanlarımızın mağdur olmaması için 30 Ocak 2023 tarihinde zamsız maaşları avans niteliğinde ödenmişti. Vergi matrahlarının açıklanması ile zamlı maaş farklarının bugün ödenmesi için çalışma başlatmış olmamıza rağmen, gerçekleştirilen grev nedeni ile bugün yapmamız mümkün olmamıştır” denildi.

“Yarın zamlı maaş farkları çalışanlarımıza ödenecektir” ifadeleri kullanılan açıklamada, şöyle devam edildi:

Keza, 2022 yılının ikinci yarısında da Toplu İş Sözleşmesi’nde olmamasına rağmen çalışanların gelirlerinde iyileştirme yapılmıştı. Hal böyle iken ve Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, 1 Şubat 2023’te greve gidilmesi manidar karşılanmıştır.

Çalışanlarımızın 2023 yılında oluşabilecek hayat pahalılığı karşısında mağdur olmamalarına yönelik çözüm önerileri üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Kıbrıs Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti olarak imkanlarımız ölçüsünde 6 ayda bir artış dahil olmak üzere, her türlü iyileştirmeyi yapma hususunda bir iradeye sahip olduğumuzu çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.”