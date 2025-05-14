Bilimsel düşünceyi teşvik etmeyi ve gençleri araştırmaya yönlendirmeyi amaçlayan bu proje, lise düzeyindeki öğrencilerin üniversite ortamında bilimsel çalışmalarla tanışmalarını sağlayacak. Katılımcılar, akademik rehberlik eşliğinde çeşitli bilimsel atölye ve etkinliklere katılarak kariyer planlamalarında önemli bir adım atmış olacaklar.

Programa başvurular, kstu.edu.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Bilime ilgi duyan tüm lise öğrencileri bu fırsattan yararlanmak için başvurularını ivedilikle tamamlamaya davetlidir.

Daha fazla bilgi ve başvuru için:

🔗 https://kstu.edu.tr/page/genc-bilim-insani-yetistirme