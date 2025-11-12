AFAD, Akdeniz'de en büyüğü 5.2 olan 4 deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 11.31'de gerçekleşen depremin derinliği 15.46 kilometre ölçüldü.

AFAD depremin merkez üssünü Akdeniz açıklarında gösterirken, Kandilli Rasathanesi ise 5.1 büyüklüğünde depremin merkez üssünü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olarak duyurdu.

ÜÇ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssü Güney Kıbrıs’ta Baf bölgesinde olan 11.36'da 3.5 büyüklüğünde, saat 11.41'de 4.8 büyüklüğünde ve 11.59'da 4.2 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

Depremin ardından Sözcü Gazetesi'nin derlediği habere göre Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

DEPREMLERİN GELECEĞİ BELLİYDİ!

"Güney Kıbrıs'ta, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zone’nun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zone’na bağlı Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zone" diyen Prof. Dr. Görür, "Depremlerin geleceği belliydi" dedi.