Kıbrıs sorunu konusunda son dönemlerde yaşanan gelişmeler, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs liderlerinin temaslarının artması, Mart ayında Cenevre’de yapılacak olan toplantı, Kıbrıs’ta bir çözümün mümkün olup olamayacağı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Vatandaşlar bu konuyu kendi aralarında sıkça konuşurken, Gündem Kıbrıs, Güzelyurt bölgesinde görev yapan bazı muhtarlara Kıbrıs’ta Federal bir çözümün mümkün olup olamayacağını ve Kıbrıs’ta çözüm modelinin nasıl olması gerektiğini sordu.

DERELİKÖYLÜ: ÇÖZÜM NOKTASINDA OLDUBİTTİLERE KARŞIYIZ

Akçay köyü muhtarı Uğur Dereliköylü, “Bir çözüm olacaksa da garantör ülke Türkiye’nin vereceği güven olması gerekir. Türkiye’nin garantörlüğü bizim için olmazsa olmazdır. Barış ve çözüm istiyoruz ama Güney Kıbrıs tüm dünyaya açılıyor biz kapalı bir kutudayız. Azınlık olmayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu haklara sahip olmayı arzuluyoruz. Çözüm noktasında oldubittilere karşıyız. Bu adada biz de varız. Adada iki eşit egemen bir çözüm istiyoruz” dedi.

ARKIN: AZINLIK MODELİNE FEDERASYON ADINI VERDİLER

Aşağı Bostancı Köyü muhtarı Fırat Arkın, federasyona kesinlikle karşı olduklarını söyleyerek, “Federal çözüm mümkün değil. Federasyona karşıyız. Biz tarihi en eski sayfalardan takip ediyoruz. Tarihi süreçte bu adada azınlık durumuna düşürüldük ve azınlık modeline federasyon adını verdiler. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Eğer bir çözüm olacaksa bu ayrı bir Türk devleti olarak olmalıdır” diye konuştu.

ÜNAL: HERHANGİ BİR ÇÖZÜME ULAŞILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Gayretköy Muhtarı Serdar Ünal, Federal çözümün gerçekleşeceğine kesinlikle inanç duymadığını ifade ederek, “Ben çözümün olmayacağına inanıyorum. Bu zamana kadar gerçekleşen görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Bundan sonra da herhangi bir çözüme ulaşılacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

DARBAZ: TÜRKİYE GARANTÖRLÜĞÜNDE BİR ANLAŞMA YAPILMASINDAN YANAYIM

Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, “Federal bir çözüm olur olmaz bilmem ama siyasi eşitliğimizin olduğu bir çözüm ile adada iki ayrı yönetimin olması taraftarıyım. Barışın geldiği, bizim mağdur olmayacağımız, haklarımızın verildiği ve Türkiye garantörlüğünde bir anlaşma yapılmasından yanayım” dedi.

KOLCU: VATANDAŞIN GÜNDEMİ ÖNCELİKLE EKONOMİ

İsmetpaşa Muhtarı Ahmet Kolcu, federal bir çözüm olacağına kesinlikle inancının olmadığını belirterek, “Ben Ersin Tatar’ın yerinde olsam Güney’e yerleşen Fransa, İsrail, Amerika’nın yabancı askerleri adadan gitmeden masaya oturmam. Sadece garantör ülkelerin askeri olsun adada. Cenevre’ye gitmek için yerimden kalkmam. Rum tarafı adayı askeri üst yaptı. Eğer bir çözüm olacaksa da eşit ve egemen iki devlet olmalıdır. Sokakta vatandaş için Kıbrıs sorunu ikinci konu. Vatandaşın gündemi öncelikle ekonomi. Güzelyurt’ta narenciyenin durumu ortada. İnsanlar önce kendi sofrasını düşünüyor” diye konuştu.

KISAOĞLU: LİDERLER AÇISINDAN ÖYLE BİR HAVA YOK

Kalkanlı Köyü muhtarı Kemal Kısaoğlu, “Federasyon olursa çok güzel olur ama görünürde ben öyle bir ışık görmüyorum. Liderler açısından öyle bir hava yok. Bir yerde bir çözüm olacak ama onu kestirmek mümkün değil” şeklinde konuştu.

YILDIZ: OLMASI GEREKEN ADADA EŞİT STATÜDE İKİ AYRI DEVLETTİR

Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız, “Köyde insanlarımız bu konuyu konuştuğunda federal çözümün mümkün olduğunu düşünmüyor. Rumlar o tarafta yaşıyor, biz bu tarafta. Bu insanlar artık birbirine karışmaz. Dilleri farklı, dinleri farklı… Olması gereken adada eşit statüde iki ayrı devlet olmasıdır” ifadelerini kullandı.

SEKMEN: BM TARAFINDAN FEDERAL ÇÖZÜM KAPISI KAPANMADAN BAŞKA KAPI AÇILMAZ

Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen, “Bana göre federal çözüm mümkündür. Zaten şuanda masa basında olan çözüm şekli de budur. BM nezdinde kabul görmüş olan görüş budur. BM tarafından federal çözüm kapısı kapanmadan başka kapı açılmaz. Her ne kadar 4-5 yıldır görüşme ve müzakere süreci olmasa da federal çözümdür mümkün olan” dedi.

TERZİOĞLU: VAR OLAN SİSTEM EŞİT ŞARTLAR ALTINDA TEK ÇATI ALTINDA BİR ARAYA GETİRİLEBİLİR

Yuvacık Köyü muhtarı Emirzade Terzioğlu, federal çözümün mümkün olduğunu ifade ederek, “Son zamanlarda federal çözüme olan inanç ve talep daha da arttı. Zaten şuan adada iki ayrı devlet vardır. Var olan sistem eşit şartlar altında tek çatı altında bir araya getirilebilir” ifadelerini kullandı.