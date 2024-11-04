Kıbrıs Türk Kızılay'ının 50. kuruluş yıl dönümü, 6 Kasım 2024 tarihinde Lefkoşa'da düzenlenecek anlamlı bir törenle kutlanacak. Anadolu Üniversitesi KKTC Kampüsü'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, Kıbrıs Türk Kızılay'ın yarım asrı aşan insani yardım faaliyetleri ve geleceğe yönelik vizyonu vurgulanacak.

Protokol üyeleri ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda paydaşın davetli olduğu etkinlik, yerel ve yabancı basın tarafından takip edilecek.

Açılış konuşmalarıyla başlayacak törenin ardından "Kıbrıs'ta Kızılay" konulu konferansta, akademisyenler ve uzmanlar, Kıbrıs'taki insani yardım çalışmalarını ve Kızılay'ın geleceğe yönelik vizyonunu değerlendirecek.

Tören, resim sergisi ziyareti ile sona erecek.