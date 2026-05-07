Gazimağusa’da yapılan denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi. Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen 12 kişi hakkında idari para cezası uygulanarak yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin kontrollerinde 972 araç sürücüsü denetlendi. Denetimlerde 216 sürücünün yasal hız sınırını aştığı, 2 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 1 sürücünün seyir halindeyken cep telefonu kullandığı, 1 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 8 sürücünün muayenesiz araç kullandığı, 26 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 1 sürücünün kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşıdığı, 2 sürücünün izinde belirtilen kurallara uymadığı, 14 sürücünün trafik levha ve işaretlerine riayet etmediği, 2 sürücünün ışık kurallarını ihlal ettiği ve 39 sürücünün diğer trafik suçlarını işlediği tespit edildi. Toplam 312 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 1 araç trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi. Kumarhaneye girmeleri yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde bulunan 39 kişi hakkında idari para cezası kesilerek işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında ayrıca ülkede yasal statüsü bulunmadan ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Trafik kontrollerinde 1.592 araç sürücüsü denetlendi. Denetimlerde 88 sürücünün hız sınırını aştığı, 6 sürücünün alkollü araç kullandığı, 12 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 4 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 3 sürücünün tehlikeli yük taşıdığı, 2 motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık kullanmadığı ve 111 sürücünün diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi. Toplam 226 sürücüye yasal işlem uygulanırken, 20 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Güzelyurt’ta yapılan denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, bahis ofisleri ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi. Yetkili makamdan geçerli tütün ürünü satış ruhsatı olmadan satış yaptığı tespit edilen bir market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 664 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 8 sürücünün hız sınırını aştığı, 1 sürücünün alkollü araç kullandığı, 2 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 1 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 6 sürücünün ışık kurallarına uymadığı, 1 sürücünün tehlikeli yük taşıdığı, 1 motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık kullanmadığı ve 69 sürücünün diğer trafik ihlallerini yaptığı tespit edildi. Toplam 89 sürücü hakkında işlem yapılırken, 2 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.