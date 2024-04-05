Kıbrıs Vakıflar İdaresinden verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da yer alan iftar yemeğine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart da katıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, yemekte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin tarihi ve rolüyle ilgili bilgiler verdi.

Tümer, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi, adanın sosyal, kültürel ve ekonomik dokusunda çok önemli bir rol oynamıştır. Toplumlar için bir destek taşı olmuş, temel hizmetleri sağlamış ve halk arasında dayanışma duygusunu teşvik etmiştir” dedi.

“453 yıllık tarihiyle birçok medeniyete ve farklı dine ev sahipliği yapan Evkaf, dil, din, ırk ayırt etmeden inançları ve geçmişleri ne olursa olsun, adada yaşayan herkese kucak açmıştır’” diyen Tümer, “Evkaf, daha iyi projeler için farklı ülkeler ile bir araya gelerek iş birliği yapmayı amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan’ın da katıldığı yemekte bazı uluslararası örgüt ve kuruluş yetkilileri de yer aldı.