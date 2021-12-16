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16 ay hapis cezası aldı

 Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda meydana gelen yangın meselesi ile ilgili olarak tutuklanan İsa Akdeniz, 16 ay hapis cezası aldı.

16 Aralık 2021 Perşembe 14:20
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16 ay hapis cezası aldı
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(Kamalı Haber)

 Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda meydana gelen yangın meselesi ile ilgili olarak tutuklanan İsa Akdeniz, 16 ay hapis cezası aldı.

Sanık İsa Akdeniz, 11 Mayıs 2021 tarihinde, Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic.LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda üç yanı sandviç panellerle kapalı bulunan atık plastik kırma makinesinin bandı, avlu içerisinde bulunan iki adet big beg kırık plastik torbaları içerisinde yaklaşık 3 ton kırılmış plastik ve avluda işlem görmemiş yaklaşık 300 ton atık naylonları kasten ateşe verip, 25 bin 250 TL zarar meydana gelmesine neden olmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın işlediği suçun müebbet hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğuna değindi.

Soytaç, sanığın Bina İçerisindeki Eşyaları Ateşe Verme ve Kasti Hasar suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Soytaç, sanığın davasını kabul edip erken bitirmesini, olayda az bir hasar oluşmasını ve yangının büyümeden söndürülmesini, yangın dolayısıyla kimsenin bedensel zarara uğramamasını ve sanığın sabıkasız oluşunu lehine değerlendirdiklerini belirtti.

Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 16 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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