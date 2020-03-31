2 kişi tutukladı!

Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ederek Güzelyurt otobüs terminalinde park halinde bulunan bir otobüsten hırsızlık yapmaya çalışan iki kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen olayda E.T.(E-24) ve H.A.(E-29) terminalde, park halinde, kilitsiz olan otobüse girmeye çalışırken suçüstü tespit edildi ve tutuklandı.
Sn Amerkalılar Titanik gibi bir gemi getirsek ülkenize dönecekmisiniz ,
Bunlarin yptigi parasizlikdan degil...bunlarin meslegi hirsizlikdir
evet parasızlıktan soygunlar gasplar vs.ler başladı hayırlısı.. umarım yakın gelecekte zombie ler de görmeyiz sokaklarda...
Kıbrısta hiç bir şekilde yağma olmaz olamaz KKTC izin vermez buna ne devlet ne polis ne asker çünkü burda herkes bulunur herkes içeriye girer sonucu acı olur
Bunlarin yptigi parasizlikdan degil...bunlarin meslegi hirsizlikdir