2 kişi tutukladı!

Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ederek Güzelyurt otobüs terminalinde park halinde bulunan bir otobüsten hırsızlık yapmaya çalışan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen olayda E.T.(E-24) ve H.A.(E-29) terminalde, park halinde, kilitsiz olan otobüse girmeye çalışırken suçüstü tespit edildi ve tutuklandı.