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2 kişi tutukladı!

Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ederek Güzelyurt otobüs terminalinde park halinde bulunan bir otobüsten hırsızlık yapmaya çalışan iki kişi tutuklandı.

31 Mart 2020 Salı 18:28
1547 Okunma
2 kişi tutukladı!

Kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ederek Güzelyurt otobüs terminalinde park halinde bulunan bir otobüsten hırsızlık yapmaya çalışan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen olayda E.T.(E-24) ve H.A.(E-29) terminalde, park halinde, kilitsiz olan otobüse girmeye çalışırken suçüstü tespit edildi ve tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsHırızlıkGüzelyurtTerminal
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Gibri 2020-03-31 19:35:22

Sn Amerkalılar Titanik gibi bir gemi getirsek ülkenize dönecekmisiniz ,

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Kibris kibris 2020-03-31 19:44:55

Bunlarin yptigi parasizlikdan degil...bunlarin meslegi hirsizlikdir

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ACI SON 2020-03-31 19:13:42

evet parasızlıktan soygunlar gasplar vs.ler başladı hayırlısı.. umarım yakın gelecekte zombie ler de görmeyiz sokaklarda...

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Magusali 2020-03-31 19:36:17

Kıbrısta hiç bir şekilde yağma olmaz olamaz KKTC izin vermez buna ne devlet ne polis ne asker çünkü burda herkes bulunur herkes içeriye girer sonucu acı olur

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Kibris kibris 2020-03-31 19:44:56

Bunlarin yptigi parasizlikdan degil...bunlarin meslegi hirsizlikdir

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